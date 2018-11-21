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Массовая драка на Невском проспекте в Петербурге попала на видео

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О причинах конфликта ничего неизвестно.

Возле Аничкова моста в Петербурге ночью 7 июля произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург". 

Конфликт начался на тротуаре и продолжился на проезжей части, что создало затор для автомобилистов. В драке участвовали как мужчины, так и женщины. 

На место происшествия приезжали полицейские, помощь медиков никому не понадобилась. О причинах конфликта ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские Колпинского района Петербурга задержали подозреваемых в нападении в рейсовом автобусе. Неизвестные мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 17-летнему жителю Колпино. 

Пострадавшего госпитализировали. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: драка на невском, массовая драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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