Массовая драка на Невском проспекте в Петербурге попала на видео

О причинах конфликта ничего неизвестно.

Возле Аничкова моста в Петербурге ночью 7 июля произошла массовая драка. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Конфликт начался на тротуаре и продолжился на проезжей части, что создало затор для автомобилистов. В драке участвовали как мужчины, так и женщины.

На место происшествия приезжали полицейские, помощь медиков никому не понадобилась. О причинах конфликта ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские Колпинского района Петербурга задержали подозреваемых в нападении в рейсовом автобусе. Неизвестные мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 17-летнему жителю Колпино.

Пострадавшего госпитализировали. В отношении злоумышленников составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург