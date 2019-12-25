В автобусе в Колпино мужчина и женщина избили подростка

Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские Колпинского района задержали подозреваемых в нападении в рейсовом автобусе. Об этом 7 июля рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 6 июля поступило сообщение о конфликте в автобусе. Прибывший наряд полиции на месте установил, что неизвестные мужчина и женщина нанесли телесные повреждения 17-летнему жителю Колпино. Пострадавшего госпитализировали.

На Оборонном мосту по подозрению в совершении этого преступления были задержаны 39-летний житель Мурино и 39-летняя жительница Фрунзенского района. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Оба задержанных ранее неоднократно судимы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV