Стали известны подробности нападения на сотрудника "Ленты" в Петербурге

Следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В пресс-службах ГСУ СК РФ по Петербургу и ГУ МВД России по региону раскрыли подробности нападения на сотрудника гипермаркета "Лента" с топором.

Отмечается, что информация о произошедшем поступила полицейским в 20:50 в субботу, 6 июля. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в магазине в доме 17 по Планерной улице 30-летнего петербуржца с травмой головы.

Он рассказал полицейским, что 6 июня около 20:00 неизвестный в ходе конфликта ударил его топором по голове. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

В отношении 42-летнего подозреваемого изначально составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Позже следственный отдел по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан по горячим следам. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Предварительно, нападавшим является участник СВО, узнавший, что у супруги "его место занял другой". Для разборок в "Ленте" мужчина взял с собой топор. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти