Вернувшийся с СВО мужчина ударил топором сотрудника "Ленты" в Петербурге

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Мужчина 1982 года рождения напал с топором на сотрудника гипермаркета "Лента" на Планерной улице в Петербурге. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

На место происшествия первыми прибыли инспекторы ДПС Госавтоинспекции Приморского района, которые задержали нетрезвого нападавшего. По предварительным данным, мужчина вернулся из зоны СВО и узнал, что у супруги "его место занял другой". Для разборок в "Ленте" неадекват взял с собой топор.

Кроме того, по информации tg-канала "Mash на Мойке", пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб и отек мозга, множественные раны черепа, контузию и гематому. Также у пациента обнаружили перелом свода черепа со смещением и перелом нижней челюсти. Мужчину поместили в реанимацию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Telegram / Дорожный инспектор