В Ленобласти подросток случайно отрубил топором палец другу

Школьника забрали от озера.

Подросток лишился пальца во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности стали известны Piter.tv.

Накануне, 27 мая, 14-летний подросток из Агалатово был доставлен в больницу с полной ампутацией 4-го пальца и частичной ампутацией 3-го пальца левой руки. Школьника забрали от озера. Пострадавший рассказал, что, гуляя на карьере с друзьями, обнаружил брошенный топор и решил развести костер. Во время рубки случайно попал топором себе по левой руке.

Однако правоохранители выяснили истинные обстоятельства произошедшего. Топором орудовал 16-летний девятиклассник, он и попал случайно по руке своему приятелю. Пострадавший подросток решил взять вину на себя, чтобы спасти товарища.

Ранее в Ленобласти 7-летний мальчик упал с квадроцикла на проезжую часть.

Фото: pxhere