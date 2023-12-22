В Ленобласти подросток случайно отрубил топором палец другу

Подросток лишился пальца во Всеволожском районе Ленинградской области. Подробности стали известны Piter.tv.
Накануне, 27 мая, 14-летний подросток из Агалатово был доставлен в больницу с полной ампутацией 4-го пальца и частичной ампутацией 3-го пальца левой руки. Школьника забрали от озера. Пострадавший рассказал, что, гуляя на карьере с друзьями, обнаружил брошенный топор и решил развести костер. Во время рубки случайно попал топором себе по левой руке.
Однако правоохранители выяснили истинные обстоятельства произошедшего. Топором орудовал 16-летний девятиклассник, он и попал случайно по руке своему приятелю. Пострадавший подросток решил взять вину на себя, чтобы спасти товарища.
Ранее в Ленобласти 7-летний мальчик упал с квадроцикла на проезжую часть.
Фото: pxhere
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