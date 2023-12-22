В Ленобласти 7-летний мальчик упал с квадроцикла на проезжую часть

По предварительным данным, за рулём находился другой несовершеннолетний.

Полиция Всеволожского района проводит проверку по факту аварии с квадроциклом, в которой пострадал ребёнок, рассказали в региональном МВД.

В СНТ "Родничковое" во Всеволожском районе Ленобласти 26 мая неустановленный водитель, управляя квадроциклом Wels, не справился с управлением, в результате чего 7-летний мальчик упал с квадроцикла на проезжую часть.

Ребёнок с различными травмами в тяжелом состоянии был госпитализирован. По предварительным данным, за рулём находился несовершеннолетний. Кто именно сидел за рулём мотовездехода, устанавливают полицейские. Возбуждено административное производство по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).

На выходных молодой автомобилист сбил 16-летнюю девушку на электросамокате во дворе на Энгельса.

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