В Парголово школьники устроили массовую драку

На пустыре в Парголово произошла массовая драка подростков. Поучаствовали в потасовке порядка 20 школьников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Юноши скрылись с места происшествия на Тихоокеанской улице самостоятельно спустя 10 минут, когда увидели, что их снимают очевидцы. К юным местным жителям прибыл наряд полиции. Начата проверка по факту случившегося, все обстоятельства и причины устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: разгром остановки на Суворовском проспекте обернулся возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). По подозрению были задержаны трое подростков.

Фото: Piter.TV