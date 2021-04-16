  1. Главная
В Парголово школьники устроили массовую драку
Сегодня, 16:42
Юноши скрылись с места происшествия на Тихоокеанской улице самостоятельно.

На пустыре в Парголово произошла массовая драка подростков. Поучаствовали в потасовке порядка 20 школьников, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Юноши скрылись с места происшествия на Тихоокеанской улице самостоятельно спустя 10 минут, когда увидели, что их снимают очевидцы. К юным местным жителям прибыл наряд полиции. Начата проверка по факту случившегося, все обстоятельства и причины устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: разгром остановки на Суворовском проспекте обернулся возбуждением уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). По подозрению были задержаны трое подростков. 

Фото: Piter.TV 

