Разгром остановки на Суворовском обернулся уголовным делом

Напомним, по подозрению были задержаны трое подростков.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) после разгрома остановочного павильона на Суворовском проспекте. Напомним, по подозрению были задержаны трое подростков.

Ночью 1 декабря несовершеннолетние злоумышленники разбили стекла остановки в центре города. К преступлению причастны юноши 13, 15 и 16 лет, двоих из них передали родителям после опроса. А самого младшего госпитализировали в больницу в состоянии опьянения.

Мальчиков поставят на профилактический учет. Материальный ущерб устанавливается.

Ранее на Piter.TV: после драки на вокзале в Павловске задержаны три девочки-подростка. Все они обратились в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами.

Фото: Piter.TV