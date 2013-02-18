  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разгром остановки на Суворовском обернулся уголовным делом
Сегодня, 8:48
160
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разгром остановки на Суворовском обернулся уголовным делом

0 0

Напомним, по подозрению были задержаны трое подростков.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм) после разгрома остановочного павильона на Суворовском проспекте. Напомним, по подозрению были задержаны трое подростков. 

Ночью 1 декабря несовершеннолетние злоумышленники разбили стекла остановки в центре города. К преступлению причастны юноши 13, 15 и 16 лет, двоих из них передали родителям после опроса. А самого младшего госпитализировали в больницу в состоянии опьянения. 

Мальчиков поставят на профилактический учет. Материальный ущерб устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: после драки на вокзале в Павловске задержаны три девочки-подростка. Все они обратились в медицинское учреждение с ушибами и ссадинами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вандализм, суворовский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии