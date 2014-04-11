Трое подростков разбили остановку на Суворовском проспекте

В отдел увезли парней 13, 15 и 16 лет.

Правоохранители задержали троих подростков, которые разбили остановку на Суворовском проспекте. Одного из них госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 1 декабря в полицию поступили сведения о том, что юноши бьют стекла остановочного павильона. Вандалы успели скрыться, но их обнаружили на Дегтярной улице. В отдел увезли парней 13, 15 и 16 лет.

После допроса двоих старших передали родителям, 13-летний в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу. Подростки будут поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности. Материалы переданы в СК РФ. Материальный ущерб устанавливается.

Фото: Piter.TV