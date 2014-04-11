  1. Главная
Трое подростков разбили остановку на Суворовском проспекте
Сегодня, 10:30
105
В отдел увезли парней 13, 15 и 16 лет.

Правоохранители задержали троих подростков, которые разбили остановку на Суворовском проспекте. Одного из них госпитализировали, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 1 декабря в полицию поступили сведения о том, что юноши бьют стекла остановочного павильона. Вандалы успели скрыться, но их обнаружили на Дегтярной улице. В отдел увезли парней 13, 15 и 16 лет. 

После допроса двоих старших передали родителям, 13-летний в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в больницу. Подростки будут поставлены на профилактический учет, родители привлечены к административной ответственности. Материалы переданы в СК РФ. Материальный ущерб устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что подростковый дебош на Васильевском острове обернулся уголовным делом. 

Фото: Piter.TV 

