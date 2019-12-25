Девочку избили сверстники в Парголово

Происходящее было снято на видео.

Полиция Выборгского района Петербурга ищет подростков, избивших 14-летнюю жительницу Парголово. Об этом стало известно Piter.tv.

Несовершеннолетняя 14 июля около семи часов вечера обратилась в травмпункт детской поликлиники. У неё диагностировали ушибы головы и тела. Госпитализация не понадобилась, после оказания помощи её отпустили домой.

По предварительным данным, девочка была избита знакомыми подростками на пустыре на Тихоокеанской улице. Происходящее было снято на видео.

Семья у ребёнка полная, благополучная, на учете не состоит.

Ранее были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка в Шушарах.

Фото: Piter.tv