Девочку избили сверстники в Парголово

Полиция Выборгского района Петербурга ищет подростков, избивших 14-летнюю жительницу Парголово. Об этом стало известно Piter.tv.
Несовершеннолетняя 14 июля около семи часов вечера обратилась в травмпункт детской поликлиники. У неё диагностировали ушибы головы и тела. Госпитализация не понадобилась, после оказания помощи её отпустили домой.
По предварительным данным, девочка была избита знакомыми подростками на пустыре на Тихоокеанской улице. Происходящее было снято на видео.
Семья у ребёнка полная, благополучная, на учете не состоит.
Ранее были задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на подростка в Шушарах.
Фото: Piter.tv
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