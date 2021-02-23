Следователи обжаловали возврат дела о нападении на участника СВО в Петербурге

В декабре 2023 года мужчина сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ на это управлявший машиной со своим знакомым жестоко избили его на почве ненависти по национальному признаку и из-за участия в СВО.

СК РФ обжаловал решение о возвращении на дополнительное расследование уголовного дела о нападении на участника СВО в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 22 июля.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в ГСУ СК РФ расследовали уголовное дело о нападении в городе на Неве на участника СВО, который имеет инвалидность. В декабре 2023 года мужчина сделал замечание водителю, неправильно припарковавшему автомобиль. В ответ на это управлявший машиной со своим знакомым жестоко избили его на почве ненависти по национальному признаку и из-за участия в СВО. В дальнейшем их противоправные действия пресекли полицейские.

В ходе расследования причастность нападавших к преступлению подтвердили показания свидетелей, специалистов, заключения экспертиз. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство и совершении действий, "направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человека по признакам национальности и принадлежности к определенной социальной группе".

После завершения предварительного расследования уголовное дело было направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В дальнейшем уголовное дело поступило прокурору Василеостровского района г. Санкт-Петербурга Ковалеву В. В., который вернул его на дополнительное расследование, посчитав, что неправомерные действия нападавших были спровоцированы самим потерпевшим, при этом отсутствие у него руки, по мнению прокурора, не являлось беспомощным состоянием. Пресс-служба СК РФ

Преступление было совершено в общественном месте, и присутствовавшая супруга потерпевшего слышала высказывания экстремистского характера. Из-за этого надзорное ведомство решило не принимать во внимание ни ее слова, ни показания потерпевшего, "доверяя при принятии процессуального решения только показаниям обвиняемых".

Следственный комитет обжаловал прокурору г. Санкт-Петербурга Мельнику В. Д. решение прокурора Василеостровского района г. Санкт-Петербурга Ковалева В. В. о возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования. Пресс-служба СК РФ

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