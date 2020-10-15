Станциям "Лесная" и "Выборгская" – 50 лет: юбилей отметили торжественным гашением коллекционных жетонов

Сувениры в оригинальных блистерах можно приобрести с 22 апреля во всех билетных кассах метрополитена.

В понедельник, 22 апреля, петербургский метрополитен отметил 50-летие станций "Лесная" и "Выборгская". В честь этой круглой даты состоялась торжественная церемония гашения юбилейных коллекционных жетонов, в которой приняли участие начальник метрополитена Евгений Козин и ветераны подземки. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Станция "Выборгская", открытая в 1975 году, получила название по историческому району Санкт-Петербурга — Выборгской стороне. Архитектура станции выполнена в колонном стиле глубокого заложения. Одной из ключевых деталей оформления стал барельеф, изображающий рабочих-революционеров, который символизирует вклад первых петербургских марксистов. Также визитной карточкой станции считается уникальный зимний сад — оазис с живыми растениями, за которыми ухаживают сотрудники метро.

Станция "Лесная" расположена на Кантемировской улице, недалеко от Лесного проспекта. Как и "Выборгская", она выполнена в колонном типе глубокого заложения. Тематика станции связана с природой: стены путей облицованы зелёной керамической плиткой, в центральном зале установлена скульптура "Солнце" работы Петра Якимовича, освещённая светодиодами. Общую концепцию дополняют серые гранитные полы, создающие атмосферу природного уюта.

К юбилею выпущены специальные коллекционные жетоны, посвящённые 50-летию каждой из станций. Сувениры в оригинальных блистерах можно приобрести с 22 апреля во всех билетных кассах метрополитена.

Фото: Telegram/ Начальник транспортного цеха