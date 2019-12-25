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На проспекте Космонавтов появилась черемуховая аллея
Сегодня, 8:52
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На проспекте Космонавтов появилась черемуховая аллея

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Процесс был организован в два этапа, чтобы все желающие смогли поучаствовать.

На проспекте Космонавтов в Петербурге при помощи жителей выросла черемуховая аллея. Порядка 50 саженцев выстроились в ряд напротив школы №525, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Процесс был организован в два этапа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. Первую часть сотрудники ГУСПП "Южное" совместно с семиклассниками разместили на бульваре в начале октября, а накануне жители окрестных кварталов под руководством специалистов высадили основной массив деревьев. 

Холодная погода и объем работ петербуржцев не испугали. Озеленением все занимались с удовольствием, ведь результат такого труда – прекрасные растения в родном районе, которые по весне будут радовать пышным цветением и ярким ароматом. 

Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

В ведомстве также напомнили, что посадить дерево или куст может любой желающий. Даты и адреса мероприятий, телефоны для связи размещены на сайте комитета в разделе "Территории зеленых насаждений". 

Ранее мы рассказывали о том, что бульвар Новаторов благоустроили в Петербурге. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: комитет по благоустройству, черемуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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