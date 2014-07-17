Бульвар Новаторов благоустроили в Петербурге

В Петербурге по национальному проекту "Жилье и городская среда" благоустроили бульвар Новаторов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 9 октября.
На территории пространства организовали места для отдыха и детских игр, замостили дорожки и смонтировали освещение. При благоустройстве советовались с жителями, которые предложили установить качели и высадить деревья.
За последние годы в Северной столице благоустроили свыше 226 общественных пространств, в этом году к ним добавится еще 60.
Ранее на бульваре Новаторов отремонтировали дорожное покрытие.
Видео: пресс-служба Смольного
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