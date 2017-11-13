Ремонт дорожного покрытия на бульваре Новаторов и улице Красина в Петербурге завершен

Всего в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 100 километров автодорог.

В Кировском и Красногвардейском районах Петербурга завершены работы по обновлению дорожного покрытия. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В ходе работ на бульваре Новаторов от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта выполнены фрезерование старого полотна, укладка двух слоев нового асфальтобетона площадью 5 тыс. "квадратов". Также для обеспечения безопасности пешеходов восстановили тротуары и бордюрный камень.

Кроме того, дорожники обновили покрытие на улице Красина. На участке заменили асфальтобетонное покрытие дороги протяженностью 1,7 километра.

Учитывая, что это одна из оживленных дорог, работы выполнялись по технологии объемно-функционального проектирования, благодаря которой увеличивается срок службы нового асфальта. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Всего в Петербурге в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 100 километров автодорог.

Ранее на Piter.TV: подземный переход для пешеходов у "Лахта Центра" готов на 86%.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга