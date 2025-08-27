На улице Красина водитель Toyota врезался в дерево, пострадали двое

Травмы получили молодые водитель и пассажир.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Вечером 26 августа на улице Красина водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota Yaris, на правом закруглении дороги совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево.

Управлявший машиной и пассажир 2006 года рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти