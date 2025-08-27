На улице Красина водитель Toyota врезался в дерево, пострадали двое

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по региону.
Вечером 26 августа на улице Красина водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем Toyota Yaris, на правом закруглении дороги совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево.
Управлявший машиной и пассажир 2006 года рождения госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: на "Скандинавии" машина медслужбы попала в аварию, есть пострадавший.
Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все