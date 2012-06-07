Подземный переход для пешеходов у "Лахта Центра" готов на 86%

Ведется облицовка стен и потолков, продолжается устройство внутренних инженерных коммуникаций.

Подземный пешеходный переход у "Лахта Центра" готов на 86%. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

В настоящее время сделано девять из десяти секций железобетонного тоннеля. Стартовало устройство последней секции – №7. Кроме того, ведется облицовка стен и потолков, продолжается устройство внутренних инженерных коммуникаций.

Также готовы все пять лестничных сходов, ведущих от "Лахта Центра" к перспективным транспортно-пересадочным узлам "Лахта" и железнодорожной станции Новая Лахта. Завершено устройство лифтовых шахт для маломобильных граждан и блока служебных помещений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге обеспечивают шаговую доступность школ и детских садов в кварталах сложившейся застройки.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга