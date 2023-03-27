В Петербурге обеспечивают шаговую доступность школ и детских садов в кварталах сложившейся застройки

Будет закрыт дефицит и город выйдет на плановое строительство социальных объектов.

Проект планировки, предусматривающий строительство школы на 1100 мест и детского сада на 220 мест в квартале между Варшавской улицей, улицей Победы, Московским и Ленинским проспектами, утвержден на рабочем совещании губернатора Петербурга с членами городского правительства. Об этом со ссылкой на Смольный сообщил портал "Строительный Петербург".

Данная территория в Московском районе уже имеет сложившуюся застройку. Там расположен крупный жилой комплекс.

В этом году в Петербурге должны ввести в строй 36 школ и 58 детских садов. Будет закрыт дефицит и город выйдет на плановое строительство социальных объектов.

Нам также важно обеспечить шаговую доступность школ и детских садов в микрорайонах, которые были построены ранее. губернатор Петербурга

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