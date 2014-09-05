В 2024 году Петербург порадует открытием 36 новых школ и 38 детских садов

Всего в этом году в Северной столице будет достроено 99 социальных объектов.

В 2024 году в Петербурге планируется ввести рекордное количество социальных объектов. Будет достроено 99 социальных объектов, 60 из них – по линии инвесторского блока.

Что касается образовательных учреждений, то в 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 36 общеобразовательных школ на 33 226 мест (10 школ построят за бюджетные средства, 21 – за счет инвесторов и 5 – по концессионным соглашениям). Также будут введены 38 детских садов на 7 590 мест и 1 объект совмещенного образования.

О том, какие школы и детские сады уже ввели в эксплуатацию в Петербурге с начала 2024 года, и какие образовательные учреждения откроют свои двери для учеников 1 сентября, подробно рассказал портал "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург"