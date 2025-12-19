  1. Главная
В общепите на бульваре Новаторов молодые люди ограбили подростка
Сегодня, 9:59
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Правоохранители Кировского района задержали подозреваемых в грабеже в заведении общепита на бульваре Новаторов. Их увезли в отдел полиции. 

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к полицейским обратилась 60-летняя женщина. По словам заявительницы, в кафе неизвестные, угрожая применением физической силы, отобрали кофту стоимостью 7 тыс. рублей у ее 14-летнего внука. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ. 

Накануне поймали троих подозреваемых: местного жителя 20 лет, 17-летнего учащегося колледжа и сотрудника пункта выдачи заказов 16 лет. Похищенное имущество изъято. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колтушах две женщины избили и ограбили знакомую. Материальный ущерб составил 10 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бульвар новаторов, грабеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

