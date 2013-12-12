На проспекте Большевиков из-за ветра упал строительный кран

В настоящее время информации о пострадавших нет.

В Невском районе Петербурга 1 июля сильный ветер уронил строительный кран. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел у дома 66 по проспекту Большевиков. В настоящее время информации о пострадавших нет, однако, по словам одного из авторов видео, в кране людей не было.

Напомним, в понедельник, по данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в Петербург пришли ливни, град и грозы, а порывы ветра могут достигать до 27 м/с. Осадки задержатся на несколько дней.

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