Ветер повалил десятки деревьев в Петербурге

Порывы ветра 1 июля достигают до 27 м/с.

Сильный ветер в Петербурге 1 июля повалил десятки деревьев. Об этом сообщают очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

В частности, дерево упало на автомобиль у дома 28 по улице Руставели. Кроме того, на аллее Поликарпова, 3к1, разорвало линии передач.

Также у дома 26 по улице Партизана Германа упало несколько деревьев, информации о пострадавших в настоящее время нет.

Помимо этого, на улице Новоселов дерево придавило машину.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы ветра в городе на Неве могут сегодня достигать до 27 м/с. Пришли ливни, град и грозы.

Ранее на проспекте Большевиков ветер снес строительный кран.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург