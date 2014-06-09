В Петербурге и Ленобласти из-за ветра введен жёлтый уровень опасности

Сильный ветер и гололедица накроют Петербург и область с 24 декабря.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с утра 24 декабря вводится жёлтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра и неблагоприятных метеоусловий, предупреждение будет действовать до утра 25 декабря.

Согласно информации синоптиков, на территории Ленинградской области жёлтый уровень погодной опасности начнет действовать с утра 24 декабря. В течение суток в отдельных районах прогнозируются порывы ветра скоростью до 15–17 метров в секунду. Предупреждение сохранится до 10 часов утра 25 декабря. Аналогичная ситуация ожидается и в Санкт-Петербурге. В ближайшие дни в городе прогнозируются понижение температуры воздуха, заморозки и образование гололедицы. Такие погодные условия могут осложнить дорожную обстановку, а также создать трудности при выполнении работ на открытом воздухе.

Коммунальные и экстренные службы Петербурга и Ленинградской области переведены на усиленный режим работы. Дорожные и аварийные бригады находятся в готовности для оперативного устранения последствий непогоды.

Фото: unsplash (Galina N); ФГБУ "Северо-Западное УГМС"