Атмосферный фронт принесёт снег в Петербург 23 декабря

Сегодня Петербург попадёт под воздействие скандинавского антициклона, вдоль границы которого протянётся полоса облаков атмосферного фронта. Это приведёт к облачной погоде с локальным небольшим снегом, а дневная температура опустится ниже средних многолетних значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется всего до -3…-5 градусов, в Ленобласти ожидается от -3 до -8 градусов.

Северо-западный ветер будет умеренным, около 2-7 м/с. Давление поднимется выше нормы, достигнув отметки в 773 мм рт. ст.

Фото: Piter.TV