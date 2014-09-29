Порывы ветра достигают до 17 м/с в прибрежных районах.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил о том, что уровень воды в Неве достиг 84 сантиметров утром 13 ноября. Уже выпало от 2 до 6 миллиметров осадков, и дождь продолжается. Порывы ветра достигают до 17 м/с в прибрежных районах.

Погоду сформировал обширный циклон с центром на севере.

Так как мы находимся в его южной части, то поступление теплого воздуха с запада продолжается, и сегодня в Петербурге температура повысится до +8 гр., но максимальное тепло приходится на самый вечер, даже начало ночи 14 ноября. Александр Колесов, синоптик

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга