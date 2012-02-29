  1. Главная
С 15 ноября в Петербурге ожидаются мокрый снег и снег
Сегодня, 12:50
Похолодание начнется 14 числа.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. 

Ненадолго город окажется в теплом воздухе из-за очередного обширного циклона. Днем 13 ноября температура воздуха повысится до +9 градусов. При этом усилятся южный и юго-западный ветра до 10-15 м/с. На акватории Финского залива, в прибрежных районах, ветер будет еще сильнее (15-18 м/с). 

В связи с этим подъем уровня воды в реке Неве ожидается во второй половине дня 13 ноября, да еще и ночью 14 ноября, до отметки 1 метра или чуть выше. 

Александр Колесов, синоптик 

Похолодание начнется 14 числа, поэтому с субботы ожидаются снег и мокрый снег. Северная столица попадет в тыл циклона. 

Ранее мы рассказывали о том, что первая декада ноября в Петербурге побила погодный рекорд 58-летней давности. 

Фото: pxhere 

