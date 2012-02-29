С 15 ноября в Петербурге ожидаются мокрый снег и снег

Похолодание начнется 14 числа.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни.

Ненадолго город окажется в теплом воздухе из-за очередного обширного циклона. Днем 13 ноября температура воздуха повысится до +9 градусов. При этом усилятся южный и юго-западный ветра до 10-15 м/с. На акватории Финского залива, в прибрежных районах, ветер будет еще сильнее (15-18 м/с).

В связи с этим подъем уровня воды в реке Неве ожидается во второй половине дня 13 ноября, да еще и ночью 14 ноября, до отметки 1 метра или чуть выше. Александр Колесов, синоптик

Похолодание начнется 14 числа, поэтому с субботы ожидаются снег и мокрый снег. Северная столица попадет в тыл циклона.

Ранее мы рассказывали о том, что первая декада ноября в Петербурге побила погодный рекорд 58-летней давности.

Фото: pxhere