Первая декада ноября в Петербурге побила погодный рекорд 58-летней давности

Первая декада ноября 2025 года стала самой теплой в Петербурге за весь ряд наблюдений с 1881 года. Средняя суточная температура накануне составила +4,5 градуса, что позволило средней температуре декады достичь отметки в +7,7 градусов и превысить рекорд 1967 года (+7,5 градусов), рассказал синоптик Александр Колесов.

В первую очередь этому способствовало отсутствие перепадов температуры. Ровный ход температуры в течение ночи и дня продолжался все дни декады, отклонение от нормы составляло +3…+8 гр. Только вчера первый раз отмечалось похолодание в городе до +2,7 гр., и это самая низкая температура декады. Александр Колесов, синоптик

Самый теплый день месяца – 5 ноября, когда столбики термометров показали +11,7 градусов. При этом осадки выпадали каждый день и уже сейчас составляют 60% от месячной нормы, а солнце почти не показывалось.

