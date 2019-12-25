  1. Главная
Первая декада ноября в Петербурге может стать самой теплой за весь ряд наблюдений
Сегодня, 9:49
В Петербурге первая декада ноября может стать самой теплой за весь ряд наблюдений. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов. 

Город превышает абсолютный рекорд декады в +7,5 градусов, который наблюдался в 1967 году. 

Сегодняшний день будет определять всю температурную картину первой декады. Но уже понятно, что средняя температура воздуха в Петербурге, даже при условии прохладного дня, будет в районе +5 гр., так что, скорее всего, рекорд состоится. Но окончательно подтвердим это только после завершения сегодняшнего дня. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что сантиметр снега в Петербурге появится в середине ноября. 

Фото: Piter.TV 

