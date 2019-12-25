Первая декада ноября в Петербурге может стать самой теплой за весь ряд наблюдений

Город превышает абсолютный рекорд декады в +7,5 градусов, который наблюдался в 1967 году.

В Петербурге первая декада ноября может стать самой теплой за весь ряд наблюдений. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Сегодняшний день будет определять всю температурную картину первой декады. Но уже понятно, что средняя температура воздуха в Петербурге, даже при условии прохладного дня, будет в районе +5 гр., так что, скорее всего, рекорд состоится. Но окончательно подтвердим это только после завершения сегодняшнего дня. Александр Колесов, синоптик

