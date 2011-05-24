Сантиметр снега в Петербурге появится в середине ноября

Но сугробы ждать рано.

К середине ноября в Санкт-Петербурге ожидается заметное похолодание и первые осадки в виде снега, сообщает URA.RU со ссылкой на ведущего специалиста прогностического центра "Метео" Алену Дублюк.

По словам синоптика, днем температура воздуха опустится до +3…+6 градусов, а ночью начнутся заморозки — от минус 1 до 4 градусов. Осадки будут непродолжительными, снежный покров ожидается минимальный. Долгосрочные прогнозы на конец месяца пока не составляются, поскольку они выходят за пределы точных методов прогнозирования.

Метеорологи подчеркивают, что устойчивого снежного покрова в Петербурге пока не предвидится. Однако кратковременные осадки и ночные морозы станут первыми признаками приближающейся зимы. Согласно народным приметам, если снег выпадает в ноябре рано, весна обычно приходит быстрее. А если осадки ложатся на промерзшую землю, это обещает богатый урожай хлеба в следующем году.

