В октябре в Петербурге солнце светило 64 часа

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги октября. По словам специалиста, месяц получился довольно контрастным.

Средняя температура составила +7,1 градусов, в самый теплый день воздух прогрелся до +16,5 градусов, минимум -0,7 градуса.

Достаточно тепло получилось при том, что экстремумов дневной температуры не перекрывали и даже не достигали. Только ночь 26 октября с температурой в центре города +10,6 гр. стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений.

Александр Колесов, синоптик