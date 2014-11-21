  1. Главная
В октябре в Петербурге солнце светило 64 часа
Сегодня, 10:58
142
Средняя температура составила +7,1 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги октября. По словам специалиста, месяц получился довольно контрастным. 

Средняя температура составила +7,1 градусов, в самый теплый день воздух прогрелся до +16,5 градусов, минимум -0,7 градуса. 

Достаточно тепло получилось при том, что экстремумов дневной температуры не перекрывали и даже не достигали. Только ночь 26 октября с температурой в центре города +10,6 гр. стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений. 

Александр Колесов, синоптик 

Осадков за период выпало 24,1 миллиметра, дождь шел 20 дней. А солнце светило 64,2 часа (18 дней). 

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в ноябрьские праздники. 

Фото: Piter.TV 

