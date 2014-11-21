В октябре в Петербурге солнце светило 64 часа

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги октября. По словам специалиста, месяц получился довольно контрастным.
Средняя температура составила +7,1 градусов, в самый теплый день воздух прогрелся до +16,5 градусов, минимум -0,7 градуса.
Достаточно тепло получилось при том, что экстремумов дневной температуры не перекрывали и даже не достигали. Только ночь 26 октября с температурой в центре города +10,6 гр. стала самой теплой для этих суток за весь ряд наблюдений.
Александр Колесов, синоптик
Осадков за период выпало 24,1 миллиметра, дождь шел 20 дней. А солнце светило 64,2 часа (18 дней).
