  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в ноябрьские праздники
Сегодня, 14:15
144
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в ноябрьские праздники

0 0

Погода в предстоящие несколько дней будет мало меняться.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в предстоящие несколько дней будет мало меняться. 

Облачно, солнце мы снова не увидим в эти дни, тепло и влажно. Температура воздуха ожидается с минимальным суточным ходом, поэтому в Петербурге ночью +4…+6 гр., днем +6…+8 гр. Усилений ветра не предвидится. 

Александр Колесов, синоптик 

При этом ожидаются осадки: наиболее дождливым окажется понедельник, 3 ноября, в остальные дни они стихнут. 

На сегодняшний день получается так, но уточнять зоны осадков и время их прохождения через нашу территорию все равно придется. В отличие от прошлого года мы входим в ноябрь с очень теплым воздухом и дождями. 

Александр Колесов, синоптик 

С середины месяца можно рассчитывать на начало похолодания. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии