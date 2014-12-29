Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в ноябрьские праздники

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что погода в предстоящие несколько дней будет мало меняться.
Облачно, солнце мы снова не увидим в эти дни, тепло и влажно. Температура воздуха ожидается с минимальным суточным ходом, поэтому в Петербурге ночью +4…+6 гр., днем +6…+8 гр. Усилений ветра не предвидится.
Александр Колесов, синоптик
При этом ожидаются осадки: наиболее дождливым окажется понедельник, 3 ноября, в остальные дни они стихнут.
На сегодняшний день получается так, но уточнять зоны осадков и время их прохождения через нашу территорию все равно придется. В отличие от прошлого года мы входим в ноябрь с очень теплым воздухом и дождями.
Александр Колесов, синоптик
С середины месяца можно рассчитывать на начало похолодания.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все