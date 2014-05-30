  1. Главная
В МЧС России петербуржцев предупредили о тумане
Сегодня, 8:08
В МЧС России петербуржцев предупредили о тумане

Пешеходов попросили быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

В МЧС России жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий утром 11 ноября. 

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее. Пешеходов попросили быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. А водители должны соблюдать дистанцию и отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. 

Ранее на Piter.TV: первая декада ноября в Петербурге может стать самой теплой за весь ряд наблюдений. Город превышает абсолютный рекорд в +7,5 градусов, который наблюдался в 1967 году. 

Фото: Piter.TV

