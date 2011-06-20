В Курортном районе Петербурга 1 июля выпала треть месячной нормы осадков

По словам специалистов, одна из причин жалоб на подтопления – попадание в дождеприемные отверстия мусора.

В Петербурге 1 июля прошли ливни. В Курортном районе выпало 27,95 миллиметров осадков, что составляет треть от месячной нормы, в Кронштадтском районе – 17,41 миллиметров, в Приморском районе – 16,58 миллиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что система водоотведения предприятия находится в исправном состоянии, работает в штатном режиме. "Водоканал" заранее подготовил ее к приему осадков.

В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем воды, но при такой интенсивности осадков система не может единовременно принять весь объем стоков, из-за чего на улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

По словам специалистов, одна из причин жалоб на подтопления – попадание в дождеприемные отверстия мусора, который уменьшает их пропускную способность. Сообщить информацию о скоплении воды можно по телефонам: 004 и 314-60-13.

Ранее мы рассказывали о том, что упавшее на проспекте Юрия Гагарина дерево убило жительницу Петербурга.

Фото: Piter.TV