На остановке общественного транспорта на Невском проспекте появилась фигурка ангела с лицом петербурженки

На остановке общественного транспорта на Невском проспекте разместили фигурку ангела, который делает селфи. Как оказалось, она там уже две недели. Скульптура стала подарком петербуржца Максима Ракши свое жене Владиславе.
Ангелок с лицом девушки появился на табличке с информацией о графике работы общественного транспорта напротив Базилики Святой Екатерины. Как рассказала Владислава в своем Instagram, эта фигурка — подарок на ее день рождения.
Моя любовь к ангелам случилась почти 20 лет назад. И началась она с моей первой поездки в Санкт-Петербург. <...> А теперь, спустя 20 лет, мой собственный ангел сидит и смотрит на Невский. Друзья, спешите посмотреть на этот стрит арт, очень надеюсь, что его не снимут..
Владислава Ракша.
После того, как об ангеле узнали в комитете по транспорте, его решили снять. Женщина сообщила, что обратится в ведомство и попробует его узаконить. По ее словам, ангел доставляет прохожим положительные эмоции.
Видео и фото: Instagram / @vladislava_raksha
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