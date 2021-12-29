На Кронштадтской площади появится новая трамвайная остановка

Ее строительством занимается АО "Стройинвест".

На Кронштадтской площади в Кировском районе появится новая трамвайная остановка. Она будет безопасной, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что благодаря новой остановке время посадки и высадки сократится.

Работы ведет АО "Стройинвест". Всего подрядчик построит 11 таких остановочных площадок повышенной площади. Компания ремонтирует трамвайные пути на проспекте Стачек от Кронштадтского путепровода до проспекта Маршала Жукова включая трамвайное кольцо. На данный момент компания ведет работы на втором участке от Кронштадтской площади до Трамвайного проспекта. Движение трамваев осуществляется. Ремонт будет завершен в августе 2022 года.

Фото: Piter.tv