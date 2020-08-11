С начала 2022 года цены на продукты выросли до 60%

В списке подорожавших товаров - мясо, овощи и крупы. Досталось и средствам личной гигиены.

С начала года цены на продукты и товары подскочили от 10 до 60%. Об этом сообщила "Невским Новостям" заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по региону Светлана Черных.

Больше всего подорожала свежая капуста. Цены на этот продукт выросли на 78% с января 2022 года. Цены на репчатый лук поднялись на 56%, на свеклу - 47%, а морковь подорожала на 43%.

Овсяная и перловая крупы подорожали не так значительно - на 16%. Сахарный песок тоже вырос в цене, его стоимость подскочила на 43%. Цены на говядину стали выше на 11%, картофель - на 14%, сливочное масло - на 11%, чай - на 13.

Переплачивают горожане в этом году и за средства личной гигиены. С прошлого марта их стоимость подскочила на 30%. Средства для мытья посуды стали дороже на 17%.

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