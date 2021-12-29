В России предлагают расширить ограничение наценки на базовые продукты

Предложение это коснется молока, кефира, творога, сливочного масла, а также хлеба.

В Минсельхозе ритейлерам предлагают добровольно расширить ограничение наценки на базовые продукты. Речь идет про продукты популярных брендов. Об этом пишет "Коммерсант".

В ведомстве отметили, что ограничили наценку ритейлеры в размере 5% только на товары собственных торговых марок. На них приходится только 20% продаж. Сейчас же предлагается ограничить наценки на товары сторонни производителей, занимающих более 70% от объема продаж.

Предложение затронет следующие продукты: молоко, кефир, сливочное масло, творог, а также хлеб с кротким сроком хранения. Как заявила замминистра Минсельхоза Оксана Лут, на собственные торговые марки наценки и так минимальны, а их сокращение может привести к реальному снижению цен.

Источник среди крупных ретейлеров заявил изданию, что регулирование цен на продукты, занимающие 70% объема продаж, приведет к убыткам и может спровоцировать дефицит.

Ранее эксперт заявила, что при оптимистичном сценарии молоко в России подорожает в пределах инфляции.

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