Лут: продовольственный рынок РФ полноценно насыщен

В Минсельхозе РФ рассказали об экспорте продукции за границу.

Российский продовольственный рынок в настоящее время полноценно насыщен отечественными товарами. Соответствующей информацией на итоговой коллегии профильного ведомства поделился министр сельского хозяйства Оксана Лут. Российская чиновница заметила, что наша страна сохранила за собой статус нетто-экспортера продукции АПК. В2023 году объем поставок на иностранные рынки составил 43,5 миллиарда долларов, а импорт - 35,2 миллиардов долларов. В общей сложности на экспорт было направлено более 100 миллионов тонн продовольствия.

В 2023 году достигнуты ключевые индикаторы Доктрины продбезопасности. Это зерно, мясо, рыба, растительное масло, сахар и картофель. Мы максимально приблизились к ориентирам по овощам и повысили самообеспеченность молоком. Оксана Лут, глава Минсельхоза РФ

Дополнительно увеличиваются поставки продукции с высокой добавленной стоимостью. По сахару показатели в прошлом году они увеличились в три раза, по подсолнечному и рапсовому маслам - в полтора раза. Экспорт муки впервые в истории России превысил 1 млн тонн, увеличившись на четверть по сравнению с предыдущим годом.

Оксана Лут рассказала о влиянии природных катаклизмов на сельское хозяйство.

Фото и видео: Telegram / Минсельхоз России