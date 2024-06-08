Оксана Лут рассказала о влиянии природных катаклизмов на сельское хозяйство

Глава Минсельхоза РФ напомнила о природных бедствиях в регионах страны.

Российское министерство по сельскому хозяйству пока не снижает прогноз по сбору зерна в 2024 году, показатель все еще составляет 132 миллиона тонн. В интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума глава профильного ведомства Оксана Лут уточнила, что по стране из-за неблагоприятных стихийных условий погибло чуть более одного миллиона гектаров.

Еще 700 тысяч гектаров пострадало. Практически все, подавляющее большинство площадей у нас было пересеяно. Поэтому если посмотреть на объем, то мы не потеряем много. Понятно, что яровые всегда дают меньше, чем озимые. Этот год у нас високосный, он отличается тем, что мы мерзнем, сохнем и тонем. Оксана Лут, глава Минсельхоза РФ

Чиновница считает, что власти справились с ситуацией с заморозками достаточно неплохо. Местные производители быстро собрались и пересеяли территорию. Наибольшее волнение у властей страны вызывает подступающая в регионы засуха. Это связано с тем, что в ряде земель Поволжского Федерального округа и Центрального Федерального округа фиксируется достаточно мало воды в почве.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости