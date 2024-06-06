Патрушев заявил о разрыве между спросом на воду и ее запасами

Вице-премьер РФ раскрыл климатическую и экономическую проблем геополитики.

Разрыв между спросом на чистую питьевую воду и её мировыми запасами может достигнуть 40 процентов уже к 2030 году в том случае, если правительствами стран не будут приниматься необходимые меры для решения проблемы. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на профильной сессии "Вода дороже золота", организованного на полях Петербургского международного экономического форума.

Если ситуация не будет меняться, если в ответ на те вызовы, которые на сегодняшний день на повестке присутствуют, мы не будем совместно вырабатывать грамотные меры, то уже к 2030 году разрыв между спросом воды и её доступными запасами может составить 40%. Дмитрий Патрушев, вице-премьер РФ

Чиновник пояснил, что свыше двух миллиардов людей на всей планете уже не имеют доступа к чистой питьевой воде.

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Фото и видео: ПМЭФ