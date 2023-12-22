Минсельхоз в 2024 году планирует увеличить посевную площадь

Дмитрий Патрушев оценил посевные территории страны

Российское министерство по сельскому хозяйству рассчитывает, что общая посевная площадь на территории страны в 2024 году будет увеличена на 300 тысяч гектаров. Этот показатель достигнет отметки в 84,5 миллионов гектаров. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском агрономическом совещании с коллегами. Чиновник пояснил, что в декабре 2023 года 96 процентов посевов были в хорошем или удовлетворительном состоянии. Власти наметили следующие мониторинговые мероприятия на февраль 2024 года.

Мы должны на 300 тысяч гектаров увеличить общую посевную площадь. Плановый показатель – 84,5 миллиона гектаров, из них 20 миллионов - уже под озимыми. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Глава Минсельхоза заметил, что под яровой правительство закладывает около 56 миллионов гектаров, а остальные площади отдаются под многолетние кормовые культуры. Согласно сведениям от регионов, южные аграрии и представители Северного Кавказа "смогут выйти в поля уже в середине февраля" по погодным условиям.

Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции.

Фото и видео: Telegram / Минсельхоз