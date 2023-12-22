Минсельхоз нацелен обеспечить ценовую доступность молочной продукции

Дмитрий Патрушев дал поручение производителям страны.

Российское министерство по сельскому хозяйству будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы молочная продукция в стране оставалась доступной по цене для потребителя. оответствующее заявление сделал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев. Чиновник заметил, что отечественным производителям важно следить за динамикой и не допускать резкого повышения стоимости на товары. В противном случае профильное ведомство будет принимать непопулярные меры воздействия на проблему.

Мы, конечно, все заинтересованы в развитии молочной отрасли, но для нас основным приоритетом является доступность той продукции, которую вы производите для населения. Поэтому мы будем делать все шаги для того, чтобы молочная продукция всегда оставалась доступной. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

Дмитрий патрушев заметил, что власти страны ориентируются на необходимость сохранения стабильности на внутреннем рынке без каких бы то ни было резких колебаний.

Минсельхоз: поставки молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть.

Фото и видео: YouTube / Milknews - Новости и аналитика молочного рынка