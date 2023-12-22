Минсельхоз: поставки молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть

Дмитрий Патрушев оценил итоги 2023 года.

Поставки российской молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев.

В 2023 году поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть. Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

В России производство молока по итогам 2023 года составило 33,5 млн тонн.

Фото и видео: YouTube / Milknews - Новости и аналитика молочного рынка