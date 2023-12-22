Минсельхоз: поставки молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть

Поставки российской молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев.
В 2023 году поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть.
Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ
В России производство молока по итогам 2023 года составило 33,5 млн тонн.
Фото и видео: YouTube / Milknews - Новости и аналитика молочного рынка
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