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Минсельхоз: поставки молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть

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Дмитрий Патрушев оценил итоги 2023 года.

Поставки российской молочной продукции на экспорт в 2023 году выросли на треть по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на XV съезде Национального союза производителей молока глава российского министерства по сельскому хозяйству Дмитрий Патрушев. 

В 2023 году поставки российской молочной продукции увеличились почти на треть.

Дмитрий Патрушев, глава Минсельхоза РФ

В России производство молока по итогам 2023 года составило 33,5 млн тонн.

Фото и видео: YouTube / Milknews - Новости и аналитика молочного рынка

Теги: дмитрий патрушев, минсельхоз, молоко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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