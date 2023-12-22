Фирма из Петербурга поставляла фальсификат в школы

У родителей вызвали вопросы молочные продукты.

В России нашли крупную партию фальсифицированной продукции. Под удар попала петербургская компания, сообщили "РИА Новости".

По данным агентства, в школы и детсады Оренбурга поставляли подозрительные молочные продукты. Родители детей попросили Россельхознадзор провести проверку. Более 20 партий "молочки" оказались подделкой. Речь идет о 33 тоннах молочной продукции.



Партию поставил завод, который ранее делал закупки у фирмы из Петербурга. Представители инстанции прибыли по адресу, где должно находиться производство, но там нашли обычный многоквартирный дом.

Специалисты возмутились, что недобросовестные поставщики кормят фальсификатом самые уязвимые категории населения – детей.

Ранее мы писали, что в Петербурге слесарь судостроительного завода лишился двух пальцев.

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