Фальсификат ультрапастеризованного молока нашли в петербургских магазинах

Только два образца ультрапастеризованного молока полностью соответствовали требованиям ГОСТа.

В Петербурге 8 из 10 образцов ультрапастеризованного молока оказались низкого качества, а пять из них и вовсе признали фальсификатом. Об этом сообщила пресс-служба "Общественного контроля".

Молоко из Саратовской области не в первый раз вызывает вопросы у надзорных органов. В этом году четыре образца фальсифицированного продукта обнаружили в популярных сетях петербургских магазинов. Другим обнаруженным суррогатом стало молоко ТМ "Тяжин" из Кемеровской области, содержащее намного меньше белка и жира, чем заявлено на этикетке.

Только два образца ультрапастеризованного молока полностью соответствовали требованиям ГОСТа: от предприятий "Пискаревский молзавод" из Петербурга и "Лактис" из Великого Новгорода.

Инфографика: Общественный контроль

Ранее стало известно, что в Петербурге подорожали чай и овощи и подешевел хлеб. Исследование, проведённое на основе анализа около 8 млн чеков, показало, что самым существенным ростом цен отметился чай (+38%).

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