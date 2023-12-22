В Петербурге подорожали чай и овощи и подешевел хлеб

Также отмечается увеличение цен на овощи: лук подорожал на 27%, морковь на 10%, а картофель, говядина, индейка и курица ощутимо подешевели.

Цены на основные товары в Петербурге значительно выросли за первые три месяца 2024 года, сообщает "КоммерсантЪ".

Исследование, проведённое на основе анализа около 8 млн чеков, показало, что самым существенным ростом цен отметился чай (+38%). При этом спрос на этот продукт снизился на 25%. Например, если в январе пачка чая с 100 пакетиками стоила 146 рублей, то в феврале цена выросла до 201 рубля.

Также отмечается увеличение цен на овощи: лук подорожал на 27%, морковь на 10%, а картофель, говядина, индейка и курица ощутимо подешевели. Кроме того, молоко, растительное масло и хлеб стали более доступными, снизив цену соответственно на 11%, 16% и 17% соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что в 2023 году в Петербурге средняя номинальная зарплата составила более 95 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV