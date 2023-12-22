В 2023 году в Петербурге средняя номинальная зарплата составила более 95 тыс. рублей

По словам чиновника, в прошлом году петербуржцы заработали на 12,6% больше, чем в 2022-м.

В Петербурге в 2023 году средняя номинальная заработная плата составила 95,1 тыс. рублей. Об этом в ходе заседания Смольного 26 марта заявил председатель городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

По словам чиновника, в прошлом году петербуржцы заработали на 12,6% больше, чем в 2022-м, когда средняя номинальная заработная плата составляла 86,6 тыс. рублей.

Кроме того, отмечается, что в среднем горожане зарабатывают на треть больше среднестатистического жителя России, заработок которого приравнивается к 73,7 тыс. рублей. Уровень бедности в Петербурге является одним из самых низких в стране.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя номинальная заработная плата горожан в январе 2024 года, по данным Петростата, составила 92,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV