Уровень безработицы в Петербурге в 2024 году составил 0,3%

А среднемесячная зарплата в городе оценивается суммой в районе 104 тыс. рублей.

В Северной столице подвели промежуточные итоги социально-экономического развития города. Как гласит информация с сайта Смольного, наиболее активно в Санкт-Петербурге развивается промышленность в сфере высоких технологий.

Промышленный комплекс города продолжает занимать ведущее место в нашей экономике. Активно ведётся модернизация и расширение производств. Мы видим, что в структуре инвестиций по итогам первого полугодия наибольшая доля капиталовложений приходится на машины и оборудование – больше 53%. На производственные здания и сооружения – более 29%. Хорошо развиваются высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности. Также отмечен рост производительности труда. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Среди областей промышленности, особенно выделяют производство автомобильных средств, прицепов и полуприцепов. Там так же, как и в выпуске различного электрического оборудования, регистрируют высокий темп роста. Положительная динамика сохраняется и в производстве неметаллической минеральной продукции, а также в производстве химических веществ и продуктов.

Что касается рынка труда: к концу лета уровень зарегистрированной безработицы в Северной столице составил 0,3% к численности рабочей силы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент упал на 0,1. Средняя заработная плата в Петербурге в первой половине текущего года составила 104,2 тыс. рублей, что на 13,4% больше, чем в январе-июле 2023-го года.

При поддержке города предприятия осваивают все новые и новые ниши на рынке. Они наращивают объёмы производства. Мы и дальше будем помогать нашей промышленности. Вклад города в решение задач, стоящих перед страной, будет только увеличиваться. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали о росте заработных плат в ключевых сферах промышленности города из-за дефицита квалифицированных кадров на рынке труда.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга