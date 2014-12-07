Дефицит кадров в некоторых сферах вынудил петербургских работодателей увеличить зарплаты

Об этом свидетельствует аналитика сервиса SuperJob.

Дефицит квалифицированного персонала в некоторых ключевых отраслях остро ощутили петербургские работодатели. В связи с этим были замечено повышение заработных плат сотрудников, – сообщают в "Вечернем Петербурге" со ссылкой на исследование SuperJob.

За последний год, согласно данным аналитиков, айтишники стали зарабатывать больше на 11,9%. В сфере строительства размеры заработных плат выросли на 10,9%, в области маркетинга, рекламы и PR – на 10,1%. У работников банковской отрасли зарплата выросла на 9,6%.

25-процентное увеличение заработной платы зафиксировано в том числе у механиков по обслуживанию дорожно-строительной техники и арматурщиков. Рекордсменами же стали альпинисты, у которых зарплата повысилась на 27%.

Недостаток кадров в ряде отраслей вынуждает работодателей предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Наиболее остро дефицит рабочей силы ощущается в производственной и строительной сферах, где особенно востребованы квалифицированные рабочие. Конкурс на рабочие места в этих секторах крайне низкий, что создает благоприятные условия для соискателей. Пресс-служба SuperJob

Ранее мы рассказывали, что зарплаты машиностроителей в Петербурге достигли 126-ти тыс. рублей.

Фото: Piter.TV