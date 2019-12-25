Зарплаты машиностроителей в Петербурге достигли 126 тыс. рублей

С января по сентябрь 2023 года российские работодатели, связанные с тяжелым машиностроением, опубликовали более 145 тысяч вакансий.

За последние пять лет заработные платы специалистов в российской машиностроительной отрасли увеличились на 188% и превысили отметку в 150 тысяч рублей. В Петербурге уровень зарплат колеблется от 70 до 126 тысяч рублей, а в Ленинградской области — от 82 до 166 тысяч. Эти данные предоставлены сервисом hh.ru.

С января по сентябрь 2023 года российские работодатели, связанные с тяжелым машиностроением, опубликовали более 145 тысяч вакансий, что является абсолютным рекордом по сравнению с 2019 годом, когда было предложено лишь 56 тысяч рабочих мест в данной сфере.

Спрос на новые кадры среди работодателей-отраслевиков за пять лет увеличился на 98%. Интересно отметить, что география спроса на специалистов в машиностроении обширна и включает в себя 15 различных регионов. В тройку лидеров входят Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

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Фото: Piter.TV